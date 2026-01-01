Из-за морозов ученики пермских школ смогут остаться дома Отправлять ли ребёнка на учёбу, решают родители Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В департаменте образования Перми рассказали о том, могут ли пермские школьники не идти на занятия в связи с похолоданием в столице Прикамья. Окончательное решение о посещении занятий остается за семьей школьника, сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе депобра.

В случае принятия решения не отправлять ребёнка в школу родителям необходимо проинформировать об этом классного руководителя. Уведомить об отсутствии ученика можно через электронные платформы ЭПОС или MAX.

Даже при значительном понижении температуры, если родители всё же решают, что ребёнок пойдет в школу, учебный процесс будет осуществляться в обычном режиме. Однако уроки физической культуры в морозную погоду должны проводиться в помещении, добавили в департаменте.

Напомним, на этой неделе в Пермский край пришло серьёзное похолодание. В отдельных территориях температура, по прогнозам синоптиков, может опуститься ниже 40 градусов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.