В 2025 году наибольшим спросом у пермяков пользовалась литература нон-фикшн Горожане активно покупали книги по медицине и науке, а также биографии Поделиться Твитнуть

Изображение сгенерировано с помощью ИИ

Анализ книжных предпочтений, провёденный экспертами сервиса "Авито", показал, что в 2025 году жители Перми активно обращались к литературе non-fiction. Интерес к этому сегменту на местном рынке подскочил в четыре раза.

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе компании, общие объёмы продаж книг в Перми через платформу увеличились на 27% в годовом сопоставлении. Однако именно научно-популярные и прикладные издания стали главным драйвером этого роста. Абсолютным лидером по динамике стали медицинские пособия, спрос на которые взлетел в 11,5 раза. Вторую позицию заняли биографические произведения и мемуары, чьи продажи выросли в 9 раз. Замыкают тройку лидеров книги, посвященные науке, IT и технологиям, с увеличением спроса в 8,5 раза. Следом идут издания о культуре, искусстве и моде, показавшие аналогичный рост. На пятой строчке расположилась литература по бизнесу, экономике и финансам, которую стали приобретать в 8 раз чаще.

Художественная литература также не осталась без внимания, продемонстрировав рост продаж в 3,5 раза. В общероссийском масштабе наиболее заметно увеличился спрос на фантастику — в 3,5 раза. На втором месте по популярности оказалась мистика, с приростом в 3 раза. Третью строчку рейтинга заняли детективы, которые стали покупать вдвое чаще. Далее следуют юмористические произведения с ростом на 24%, а также драматическая литература, спрос на которую увеличился на 9%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.