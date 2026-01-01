За год в Прикамье на 114% выросло число вакансий, требующих навыков в работе с ИИ Средняя зарплата для таких сотрудников составила 58,7 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано исскуственным интеллектом

Эксперты из «Авито Работы» рассмотрели положение дел на рынке труда за минувший год и оценили изменения в потребности профессионалов, владеющих навыками использования ИИ. В Пермском крае число подобных предложений о работе увеличилось более чем в два раза (+114%), а предлагаемая средняя зарплата достигла 58 765 руб./мес. Такие данные «Новому компаньону» предоставили в пресс-службе «Авито».

Как отмечается в исследовании, по всей России наибольший рост интереса к работникам с опытом ИИ наблюдался среди продавцов — в 2025 году такие вакансии появлялись в 2,6 раза (+158%) чаще, чем в 2024-м. Средний уровень оплаты составил около 69 797 руб./мес. Искусственный интеллект и нейронные сети позволяют формировать индивидуальные предложения клиентам и автоматизировать часть взаимодействий, освобождая время для ключевых обязанностей. Важно учитывать, что зарплата таких сотрудников сильно варьируется в зависимости от объема заключенных сделок и привлеченных покупателей, поэтому она может существенно отличаться от средних показателей, говорится в исследовании.

Значительно чаще работодатели стали запрашивать умения работы с ИИ у экспертов по документообороту (+134%). Их средняя ожидаемая оплата — 58 138 руб./мес. Такие профессионалы применяют ИИ для быстрой классификации и верификации бумаг, из-за чего компании всё активнее ищут кадры, знакомые с этими технологиями.

Скришот: исследование Авито

Вдвое (+108%) прибавилось вакансий для маркетологов и PR-специалистов. Средняя зарплата в этом сегменте — около 62 478 руб./мес. ИИ помогает им оптимизировать рутинную работу и стимулирует креативность в разработке концепций.

Кандидаты сами проявляли высокий интерес к вакансиям с акцентом на ИИ: по стране в лидерах по росту откликов оказалась отрасль производства товаров народного потребления (непищевых) (+173%). За ней следует сфера торговли в розницу и оптом с приростом в 2,6 раза (+161%). Тройку замыкает рынок недвижимости — здесь отклики на ИИ-вакансии увеличились вдвое (+99%).

