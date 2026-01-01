В Прикамье в Горнозаводской районной больнице проведён капитальный ремонт В больнице обновили и женскую консультацию Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В среду 21 января, губернатор Прикамья Дмитрий Махонин посетил Горнозаводскую районную больницу, в которой завершился капремонт. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

В частности, в медучреждении обновили второй этаж, где разместилось терапевтическое отделение. В целом же в здании заменили двери и окна, расширили проёмы, смонтировали новые инженерные сети — в том числе отопления, водоснабжения, вентиляции, электрики и пожарной безопасности. Кроме этого, подрядчик провёл внутреннюю отделку помещений и палат.

Помимо этого, в больнице обновили и женскую консультацию: отремонтировали специализированные кабинеты, укомплектовали их новой мебелью и оборудованием. Например, появились новые кушетки, лампы, аппараты КТГ, гинекологические кресла. Также планируется поставка кольпоскопа. Работы проводились по нацпроекту «Семья».

«После ремонта всегда приятно зайти в помещение. А новое оборудование очень помогает в работе», — отмечает акушер-гинеколог Марина Овчинникова.

Губернатор отметил, что появление таких современных женских консультаций в районных центрах — важно. Одной из приоритетных задач является увеличение рождаемости, поэтому продолжается ремонт существующих объектов и строительство новых.

