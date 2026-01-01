Пермское отделение Российского военно-исторического общества возглавила Мария Федотова
В Прикамье определились с новым руководителем регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО). На конференции, прошедшей ещё в декабре 2025 года, председателем отделения РВИО в Пермском крае была избрана Мария Федотова. Об этом пишет газета «Звезда».
До неё эту должность занимал Сергей Неганов, который скоропостижно ушёл из жизни в сентябре 2025 года.
Мария Федотова ранее возглавляла исторический парк «Россия. Моя история».
