Пермское отделение Российского военно-исторического общества возглавила Мария Федотова До неё эту должность занимал Сергей Неганов

фото с сайта Российского военно-исторического общества

В Прикамье определились с новым руководителем регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО). На конференции, прошедшей ещё в декабре 2025 года, председателем отделения РВИО в Пермском крае была избрана Мария Федотова. Об этом пишет газета «Звезда».

До неё эту должность занимал Сергей Неганов, который скоропостижно ушёл из жизни в сентябре 2025 года.

Мария Федотова ранее возглавляла исторический парк «Россия. Моя история».

