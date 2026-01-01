Губернатор Прикамья посетил место аварии котельной в Горнозаводском округе Восстановительные работы продолжаются Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края лично контролирует процесс восстановления котельной в п. Тёплая Гора. Напомним, в период новогодних праздников там произошёл взрыв газовоздушной смеси. Это привело к выходу из строя оборудования. В качестве временной меры рабочие запустили модульную дизельную котельную из Лысьвы и стационарные котлы местной котельной. В результате оперативных действий МЧС, компании «Т Плюс» и специалистов МинЖКХ Пермского края тепло в поселке было восстановлено в тот же день.

Что касается восстановительных работ на поселковой котельной, то на данный момент два котла уже восстановлены, работы по ремонту третьего продолжаются, написал Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале.

Он подчеркнул, что действующие котлы обеспечивают нормативный уровень тепла в домах, а специалисты постоянно контролируют температурный режим в жилых помещениях.

Котельная обеспечивает отопление всего посёлка, включая 5 социальных объектов и 38 жилых домов, где проживает более 1300 человек.

Западно-уральское управление Ростехнадзора продолжает расследование причин аварии. По итогам будут приняты соответствующие меры.

