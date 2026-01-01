В ГАИ Прикамья призвали водителей отказаться от дальних поездок в морозы Поделиться Твитнуть

Фото: ГИБДД Пермского края

Госавтоинспекция Пермского края предупреждает о сильных морозах. В ближайшие дни температура в некоторых районах Прикамья может опуститься до -42°С, и это может создать опасные условия на дорогах.

Водителям рекомендуется отказаться от дальних поездок, если это возможно; проверить состояние аккумулятора, системы отопления и наличие незамерзающей жидкости; взять с собой термос с горячим чаем, буксировочный трос, провода для «прикуривания», запасной топливный фильтр и лопату; начинать движение только после полного прогрева двигателя; в первые километры пути двигаться на низкой скорости, избегая резких ускорений, чтобы разогреть подвеску и трансмиссию; держать увеличенную дистанцию и снижать скорость, избегать резких маневров.

Пешеходам следует одеваться в несколько слоев, использовать термобелье, варежки и шапку; быть внимательными и осторожными у дороги, чтобы избежать падений под колеса автомобилей; использовать световозвращающие элементы на одежде; начинать переход только убедившись, что все машины остановились, так как тормозной путь на обледенелой дороге значительно увеличивается.

