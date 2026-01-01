Пять фотографий из Пермского края вошли в 100 лучших кадров года
Нейросеть выбрала наиболее удачные из 12 млн снимков
Пять фотографий из Пермского края, опубликованных на карте 2ГИС в 2025 году, вошли в 100 лучших кадров года из 35 регионов России. Как рассказали в компании, искусственный интеллект выбрал лучшие из 12 млн снимков.
Проект «100 кадров года» проходит третий год. В него входят фотографии природных и архитектурных достопримечательностей, парки и набережные, туристические точки, открытые объекты и другие места. Больше всего фотографий в списке оказались из Калининградской и Ленинградской областей — по восемь, из Москвы — семь, из Приморского края и Свердловской области — по шесть.
Из Пермского края в проект вошли фотографии камня Чёртов палец и Белогорского Свято-Николаевского монастыря, сделанные Максимом Моночковым, Виашерской пещеры Олега Чегодаева, Комсомольского проспекта Леонида Боровлева и водопад Плакун Дарины Чечулиной.
Кроме того, нейросеть выбрала самые атмосферные видео, в число которых попала гора Полюд в Пермском крае.
Все фотографии предоставлены компанией «2ГИС».
