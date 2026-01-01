Пять фотографий из Пермского края вошли в 100 лучших кадров года Нейросеть выбрала наиболее удачные из 12 млн снимков Поделиться Твитнуть

Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky

Пять фотографий из Пермского края, опубликованных на карте 2ГИС в 2025 году, вошли в 100 лучших кадров года из 35 регионов России. Как рассказали в компании, искусственный интеллект выбрал лучшие из 12 млн снимков.

Проект «100 кадров года» проходит третий год. В него входят фотографии природных и архитектурных достопримечательностей, парки и набережные, туристические точки, открытые объекты и другие места. Больше всего фотографий в списке оказались из Калининградской и Ленинградской областей — по восемь, из Москвы — семь, из Приморского края и Свердловской области — по шесть.

Из Пермского края в проект вошли фотографии камня Чёртов палец и Белогорского Свято-Николаевского монастыря, сделанные Максимом Моночковым, Виашерской пещеры Олега Чегодаева, Комсомольского проспекта Леонида Боровлева и водопад Плакун Дарины Чечулиной.

Кроме того, нейросеть выбрала самые атмосферные видео, в число которых попала гора Полюд в Пермском крае.

Все фотографии предоставлены компанией «2ГИС».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.