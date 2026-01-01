Из Перми в Нижегородскую область отправили более 1,7 тысячи тонн щепы
С 1 по 21 января 2026 года из Перми в Нижний Новгород отправили 1758 тонн древесной щепы. Для этой партии оформили 30 карантинных сертификатов. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.
Так, 15 января представители ведомства проследили за отправкой 1404 тонн груза.
Перед этим продукцию проверили в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР». Карантинных объектов не нашли и выдали 24 карантинных сертификата.
