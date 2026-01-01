В Перми для водителей, выезжающих из промзоны, ограничат движение Это связано с прокладкой инженерных коммуникаций Поделиться Твитнуть

По 31 января в Перми временно ограничено движение транспорта по ул. Бабушкина (от дома №4 до ул. Нытвенской). Об этом сообщили в Министерстве транстпорта Пермского края.

В ведомстве отметили, что это особенно затронет водителей, выезжающих из промзоны с ш. Космонавтов.

Также поясняется, что ограничение связано с прокладкой инженерных коммуникаций. Выполняет работы компания «ТехСтрой».

Водителей попросили заранее скорректировать маршрут движения на данном участке.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.