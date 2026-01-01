В Красновишерске новый котёл подключили к городской системе отопления Поделиться Твитнуть

В Красновишерске (Пермский край) первый из двух новых котлов подключён к городской системе отопления. На котельной №2 завершены пусконаладочные работы, и оборудование переведено в штатный режим. Теперь тепло и горячая вода поступают в жилые дома и социальные объекты, которые обслуживает эта котельная. Температура теплоносителя соответствует нормативным показателям. Об этом 21 января сообщили в Министерстве ЖКХ Пермского края.

В ведомстве также отметили, что установка нового котла на котельной №11 Красновишерска продолжается. После завершения работ оборудование будет запущено.

Кроме того правительство Пермского края выделило дополнительные средства из резервного фонда. Они будут направлены на покупку двух современных котлов мощностью 5 МВт каждый для котельных №1 и №3.





