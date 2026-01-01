Начался приём заявок на конкурс «Лидер Пермского края» 2026 года по двум направлениям Это «Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Культура» Поделиться Твитнуть

В Пермском крае стартовал пятый юбилейный сезон конкурса «Лидер Пермского края». Участники могут подать заявки в номинациях «Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Культура». Прием документов открыт до 21 февраля через онлайн-форму на сайте проекта. Об этом сообщили в краевом правительстве.

Организаторы отмечают, что участники могут подавать заявки на несколько номинаций одновременно, и количество заявок не ограничено. В конкурсе могут участвовать проекты, реализованные за последние три года.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее подчеркивал, что конкурс ежегодно объединяет людей, которые заботятся о родном крае, и пообещал поддержку полезных инициатив.

С 2025 года правила конкурса изменились. Теперь подача заявок в различных номинациях, определение победителей и церемонии награждения проходят в течение всего года, совпадая с профессиональными праздниками в соответствующих сферах.

Конкурс был основан по инициативе губернатора Дмитрия Махонина в 2022 году. Его задача — отмечать организации, которые вносят значительный вклад в развитие региона и реализацию проектов, важных для местных жителей. Организатором мероприятия выступает Администрация губернатора Пермского края.

Проекты-победители прошлых лет, положение конкурса и полный список номинаций доступны на официальном сайте конкурса.

