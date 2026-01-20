В Пермской галерее сообщили о подготовке выставки «Дом» Она станет первой выставкой, которую увидят посетители Поделиться Твитнуть

В новом здании Пермской художественной галереи сейчас активно идёт подготовка к открытию постоянных и временных экспозиций. Первой выставкой, которую увидят посетители в этом пространстве, станет «Дом».

Название выставки выбрано не случайно. Для музея искусство — это дом, а тема дома всегда была ключевой в художественном творчестве. Художники разных эпох и направлений часто обращались к интерьерам и их деталям, вкладывая в свои работы самые разнообразные смыслы.

«Выставка «Дом» символизирует начало нового этапа в жизни Пермской галереи, — говорит заместитель директора по научной работе Ольга Старцева. — Это не просто переезд в новое помещение, а обретение своего собственного, долгожданного дома. Во всех культурах обретение Дома — это всегда радостное событие».

Напомним, строительство нового здания для галереи завершилось в конце прошлого года. Общая площадь комплекса превышает 21 тыс. кв. м. Здесь созданы просторные залы для постоянных и временных экспозиций, игровые зоны, реставрационные мастерские и лекционные аудитории. Центральным событием станет выставка Пермских богов. На первых трёх этажах уже прошли ознакомительные экскурсии, в ходе которых гости смогли увидеть интерьеры галереи и процесс подготовки экспонатов.

