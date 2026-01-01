ПРОДУКЦИЯ БРЕНДА «ИНТЕРРОЛ» Поделиться Твитнуть

Компания «Интеррол» занимает высокие позиции в сфере разработки и производства решений для транспортировки, сортировки и автоматизации логистики. С момента основания в 1959 году компания утвердилась как надежный производитель в данной отрасли. Interroll предлагает широкий выбор продукции, используемой в логистике, складском хозяйстве, промышленности и автоматизации.

ОСНОВНЫЕ ТОВАРЫ БРЕНДА:

1. Конвейерные системы являются одним из основных продуктов Interroll. Эти решения применяются для транспортировки товаров на различных этапах производства и складирования. Конвейеры бывают как простыми, так и интегрированными в автоматизированные системы.

2. Бренд производит качественные ролики для конвейеров и иных транспортных систем. Ролики оснащаются как обычным приводом, так и электромоторами, что позволяет повысить скорость и эффективность грузоперемещения.

3. Системы сортировки – комплексные решения, которые обеспечивают эффективное направление, распределение и сортировку товаров на складе или в производственном цикле.

4. Фирма предлагает модульные решения для управления конвейерными системами, адаптируемые под потребности клиентов. Эти системы включают контроллеры, датчики, системы мониторинга и автоматического управления.

Компания Interroll продолжает занимать ведущие позиции на рынке решений для автоматизации логистики. Их продукция повышает эффективность работы складов и заводов, сокращая затраты и увеличивая скорость обработки товаров.

