Не ждите завтрашнего дня: итоги 2026 года уже здесь

Фото предоставлено PAN City Group

Да, мы не ошиблись в дате! PAN City Group1 приглашает вас подвести итоги настоящего года сегодня. В стремительном потоке жизни мы всё чаще слышим фразу: «Опять декабрь? Недавно вроде Новый год отмечали!». Учёные отмечают, что время на Земле стало течь быстрее. Действительно ли это так или это субъективное восприятие каждого, одно мы знаем точно: декабрь 2026 года наступит, а вместе с ним и подведение итогов года. Какие пункты из вашего списка желаний вы вычеркните — зависит только от вас!

В завершении года мы часто готовим списки и карты желаний о будущем. Сохраняем их в заметках, загадываем под бой курантов, визуализируем. А потом откладываем их, живя в ожидании идеального момента, упуская тем самым драгоценное, ежегодно ускоряющееся время. А что, если на секунду представить, что сегодня — декабрь 2026 года. Вы смотрите на свой годовой список желаний и с чувством глубокого удовлетворения ставите галочки напротив пунктов, которые существенно влияют на улучшение качества вашей жизни:

✔ Покупаю новую квартиру в Доме «Притяжение»2 и переезжаю в неё в этом году;

✔ Ребёнок ходит сам в школу рядом с новым домом;

✔ Регулярно занимаюсь на тренажерах прямо во дворе дома;

✔ Наслаждаюсь рассветом из окна своей уютной кухни в Доме «Притяжение», вдыхая аромат свежесваренного кофе.

А ниже, всё ещё ждут своего часа другие желания:

⬜ Прыгнуть с парашютом.

⬜ Дважды слетать на море.

⬜ Научиться играть на гитаре.

Желания не любят ожиданий. Они любят действий! Особенно те, что касаются дома, безопасности и качества жизни. Их невозможно исполнить за один день, но первый шаг можно сделать прямо сейчас — и задать тон всему наступившему новому году.

Почему «сейчас» — это не просто слово, а лучшее время для старта?

Потому что в мире недвижимости «завтра» всегда дороже, а условия — менее выгодные. Начните исполнение главных пунктов вашего новогоднего списка уже сегодня:

1. Цена «сегодня» против цены «послезавтра». Пока Дом «Притяжение» готовится к вводу в эксплуатацию, и хоть находится на финальной стадии строительства, цена за метр остается более привлекательной, чем в уже сданном доме.

2. Окно возможностей для ипотеки может сузиться. Государственные программы меняются. Например, по льготной ипотеке для семей с детьми ставка до 1 февраля может составлять 6%, а после — вырасти до 10-12%.3 Одновременно банки прогнозируют завершение лимитов по льготным ипотека, что влечет ужесточение требований к заемщикам, а значит отказов станет больше. Сейчас — время самых благоприятных условий.

3. Выбор ограничивается — ваша идеальная планировка может не дождаться вас. Самых востребованных планировок, а также квартир на видовых этажах с каждым днем становятся все меньше. Пока вы откладываете решение, кто-то уже представляет, как пьет утренний кофе на кухне с видом на восход.

4. Фоновая инфляция никуда не денется. Рост цен на материалы, труд и изменения в налоговой системе неизбежно влияют на конечную стоимость квадратного метра. Решение сегодня — это защита от роста цен завтра.

Фото предоставлено PAN City Group

Фото предоставлено PAN City Group

Итоги 2026 года зависят от ваших действий и решений, принятых сегодня! Записывайтесь и приходите на индивидуальный просмотр квартиры-мечты в Дом «Притяжение». Выберите квартиру, с которой начнется ваш личный 2026 год — год, итогами которого вы точно будете гордиться.

Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2 и Шоссе Космонавтов, 111и, корпус 2, 2 этаж, а также по телефону +7 (342) 207-17-07.

1. PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

2. ЖК «Притяжение»/Дом «Притяжение» — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID — 55655), на сайте застройщика https://pancityproject.ru/ а также на сайте https://дом-притяжение.рф.

3. К вопросу о программе «Семейная ипотека»: https://perm.cian.ru/blogs-semejnaja-ipoteka-2026-v-rossii-uslovija-novye-pravila-s-fevralja-i-plany-po-differentsirovannym-stavkam-dlja-mnogodetnyh-342735/

Реклама. ООО СЗ "СИТИ Проект". erid: 5C7FMwReQKpJ3U8gKkh3viESiEXvsqSNRf32ee3F3xuaVPA2JKXp7BvxTVHRZPpf

