По спецконтрактам в Пермский край планируется привлечь 702 млрд рублей инвестиций Средства будут направлены на развитие промышленности региона до 2043 года

Константин Долгановский

В Прикамье планируют привлечь более 702 млрд руб. инвестиций через 15 специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Средства будут направлены на развитие промышленности региона до 2043 года. Благодаря этим вложениям будут созданы новые производства, где смогут трудоустроиться 7300 человек. Об этом сообщил заместитель председателя правительства и министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов, выступая на заседании комитета краевого парламента по промышленности, экономической политике и налогам. Об этом пишет телеграм-канал краевого парламента.

По данным, предоставленным Чибисовым, в Пермском крае уже заключены СПИКи с такими компаниями, как ПАО «Уралкалий», ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод», ООО «Сода-Хлорат» и АО «Сибур-Химпром».

СПИК — это особый вид соглашения между государством и инвесторами. В рамках такого контракта инвестор обязуется вложить средства в создание, модернизацию или освоение производства на территории России. В свою очередь, государство гарантирует неизменность налоговых условий, предоставляет налоговые льготы, субсидии, упрощённый доступ к государственным заказам и другие формы поддержки.

