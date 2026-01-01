ИП в Пермском крае осудят за мошенничество при реализации нацпроекта Бюджету причинён ущерб в 430 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Пермским межрайонным следственным отделом СУ СК России завершено расследование уголовного дела против ИП 1976 г.р. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

Следствие установило, что в начале 2025 года между предпринимателем и администрацией Пермского муниципального округа был заключён контракт в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». По условиям соглашения, подрядчик должен был снести капитальные объекты в двух населенных пунктах и утилизировать строительные отходы на специализированном полигоне. Стоимость контракта составила около 1,7 млн руб.

С февраля по апрель 2025 года предприниматель разобрал здания, но не утилизировал строительные отходы. Он представил ложные сведения заказчику о выполнении работ по перевозке и утилизации отходов. В результате бюджету Пермского муниципального округа был причинен ущерб на сумму свыше 430 тыс. руб.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю. В ходе расследования предприниматель признал вину и полностью возместил ущерб. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

