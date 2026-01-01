ИП в Пермском крае осудят за мошенничество при реализации нацпроекта

Бюджету причинён ущерб в 430 тысяч рублей

следователь следком следственный комитет

  Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Пермским межрайонным следственным отделом СУ СК России завершено расследование уголовного дела против ИП 1976 г.р. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

Следствие установило, что в начале 2025 года между предпринимателем и администрацией Пермского муниципального округа был заключён контракт в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». По условиям соглашения, подрядчик должен был снести капитальные объекты в двух населенных пунктах и утилизировать строительные отходы на специализированном полигоне. Стоимость контракта составила около 1,7 млн руб.

С февраля по апрель 2025 года предприниматель разобрал здания, но не утилизировал строительные отходы. Он представил ложные сведения заказчику о выполнении работ по перевозке и утилизации отходов. В результате бюджету Пермского муниципального округа был причинен ущерб на сумму свыше 430 тыс. руб.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю. В ходе расследования предприниматель признал вину и полностью возместил ущерб. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

