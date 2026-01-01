РЖД заплатит за сбитых поездами лосей в Пермском крае Ущерб оценён в 240 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Пермская транспортная прокуратура провела проверку после инцидента, в результате которого пострадали животные. В декабре 2025 года на Пермском участке Свердловской железной дороги под колесами поезда погибли три лося. Это произошло из-за нарушений, допущенных ОАО «Российские железные дороги» при эксплуатации подвижного состава.

Как рассказали в пресс-службе надзорного органа, ущерб, нанесённый дикой природе, оценивается в 240 тыс. руб. В связи с этим транспортная прокуратура потребовала от компании возместить убытки. Надзорное ведомство держит на контроле процесс выплаты компенсации.

