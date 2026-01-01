В заксобрании представлен цифровой двойник Пермского края Платформа предназначена для интеграции разрозненных систем управления разных ведомств Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

На заседании комитета по бюджету Законодательного собрания Пермского края заместитель министра транспорта Максим Михеев представил информацию о создании единого пространства управления территорией. Пилотный проект начал реализовываться годом ранее. В его рамках задействованы региональные министерства ЖКХ и благоустройства, имущества и градостроительной деятельности, а также министерство транспорта и администрация Перми.

Как пишет телеграм-канал краевого парламента, цифровая платформа «двойника региона» предназначена для интеграции разрозненных систем управления разных ведомств. В неё включены данные о всем жилищном фонде региона, площадках для сбора твёрдых коммунальных отходов и техническом состоянии жилых объектов. Уже сейчас «цифровой двойник» способен мониторить уровень обеспеченности населения коммунальными услугами, спортивными объектами, доступностью медицинских учреждений и даже миграционные процессы. В перспективе планируется расширение и распространение проекта на все ключевые отрасли и муниципальные образования Прикамья.

