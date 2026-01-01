На севере Прикамья продлили разовые выплаты контрактникам СВО Жителям Красновишерска выплачивают по 50 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

В Красновишерском округе депутаты решили продлить действие материальной поддержки военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны и отправившихся на СВО.

Соответствующее решение было утверждено думой Красновишерского муниципального округа. Разовая финансовая помощь в размере 50 тыс. руб. гражданам России и иностранцам, подписавшим контракт для участия в специальной военной операции, действует до конца 2026 года.

Выплаты будут финансироваться из резервного фонда местной администрации, сообщает телеграм-канал «На местах».

Постановление вступит в законную силу после его официальной публикации и распространяется на отношения, возникшие с начала 2026 года.

