С жителей Прикамья взыскали компенсации за истязание приёмных детей

фото: freepik

freepik.com

Суд вынес приговор в отношении семейной пары из Оханска Пермского края. Мужчина и женщина признаны виновными в истязании детей и ненадлежащем выполнении родительских обязанностей. Об этом сообщили в ГУФССП по региону.

Согласно материалам следствия, супруги, будучи официальными опекунами мальчика 2013 г.р. и его сестры 2009 г.р., в течение девяти месяцев систематически причиняли им физические и моральные страдания, применяя оскорбления и побои. Дети были вынуждены выполнять тяжелую физическую работу, ухаживать за тяжело больной бабушкой и выполнять все домашние обязанности. Наказания в виде пинков и подзатыльников они получали за малейшие провинности, такие как плохие оценки, съеденные конфеты или невыполненные домашние задания.

Сестра и брат, устав от жестокости опекунов, сообщили о преступлениях в правоохранительные органы. Специалисты заключили, что суровые методы воспитания привели к стрессу и ухудшению качества жизни детей. Младший ребёнок настолько привык к плохому обращению, что долгое время считал его нормой.

Действия обвиняемых были квалифицированы по ст. 117 УК РФ «Истязание» и ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». В качестве наказания суд назначил им условное лишение свободы и обязал выплатить компенсации морального вреда потерпевшим. С женщины было взыскано 60 тыс. руб. в пользу девочки и 30 тыс. руб. в пользу её брата, с мужчины — 50 тыс. руб. в пользу младшего ребенка.

Исполнительные документы были переданы в отделение судебных приставов по Нытвенскому и Оханскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Компенсации морального вреда перечислены несовершеннолетним в установленные законом сроки.

