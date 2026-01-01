Глава СК дал указание расследовать высылку жителя Перми в Казахстан Следком выяснит, нарушаются ли права гражданина Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился, чтобы руководитель Следственного управления по Пермскому краю Денис Головкин провёл процессуальную проверку появившейся в Интернете информации о нарушении прав жителя Перми, которого высылают в Казахстан, и представил доклад о промежуточных результатах и дальнейших действиях. Об этом сообщается на сайте следкома.

Речь идёт об информации, распространяемой в соцсетях организацией «Русская община». В ней говорится, что с 2017 года житель Перми, являющийся этническим русским, но имеющий казахстанское гражданство, не может получить необходимые документы на получение вида на жительство и гражданства РФ из-за кражи его паспорта. Несмотря на наличие родственников в Пермском крае и официальное трудоустройство, суд принял решение о его депортации.

«Важно отметить, что Вячеслав (так зовут пермяка — ред.) не совершал уголовных преступлений или административных правонарушений. Единственное нарушение, которое он допустил, связано с правилами пребывания иностранцев в РФ, и произошло это не по его вине. Он неоднократно обращался за помощью в миграционную службу, МВД и консульство Казахстана, но не получил необходимой поддержки», — говорится в информации.

Высылка Вячеслава планируется на 21 января.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.