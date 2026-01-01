В Прикамье открылась седьмая ледовая переправа Её грузоподъёмность — 30 тонн Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В ГУ МЧС России по Пермскому краю рассказали, что в Пермском крае сегодня действуют 7 ледовых переправ в населённых пунктах региона. Четыре их них — на Каме.

Автомобилистам доступны следующие переправы:

— в Соликамском округе на реке Кама: п. Тюлькино — д. Тюлькино (35 тонн);

— в Гайнском округе на реке Кама: ур. Лугдын — п. Кебраты (30 тонн);

— в Кунгурском округе на реке Сылва: с. Насадка — д. Мостовая (3 тонны);

— в Оханском округе на реке Кама: Оханск — п. Юго-Камский (5 тонн);

— в Чусовском округе на реке Чусовая: п. Верхнечусовские Городки — д. Красная Горка (10 тонн);

— в Кунгурском округе на реке Сылва: п. Ильича — с. Троица (3 тонны);

— в Гайнском округе на реке Кама: п. Верхняя Старица — п. Касимовка (30 тонн) (информацию об её открытии в МЧС предоставили 21 января).

В МЧС по региону обратили внимание на то, что переправа в Косинском округе (с. Коса—п. Усть-Коса—п. Светлица) приостановлена из-за ненормативного состояния льда.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.