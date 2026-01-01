В МФЦ Прикамья начали предоставлять новую госуслугу органов ЗАГС Оформление апостиля займёт пять рабочих дней Поделиться Твитнуть

Многофункциональные центры Пермского края приступили к предоставлению новой государственной услуги, связанной с органами ЗАГС. Теперь в МФЦ можно подать заявление на проставление апостиля на российских официальных документах, предназначенных для вывоза за границу. Об этом сообщает пресс-служба МФЦ.

Через эти центры можно оформить апостиль на таких документах, как свидетельства о рождении, смерти, усыновлении (удочерении), заключении брака или его расторжении, а также на других официальных бумагах.

«Когда люди выезжают за границу для работы, учебы, отдыха или переезда на постоянное место жительства, им часто нужно предоставить документы в органы иностранного государства. Эти документы требуют легализации, то есть подтверждения их соответствия законодательству другой страны. Одной из наиболее распространенных форм легализации является проставление апостиля», — пояснила заместитель руководителя Пермского краевого МФЦ ПГМУ Наталья Гордеева.

Чтобы воспользоваться этой услугой, заявитель должен предоставить в МФЦ паспорт и документы, которые планируется вывезти за пределы России. Госпошлину в размере 2,5 тыс. руб. можно оплатить непосредственно в центре, в окне приёма.

Следует учитывать, что ламинированные документы не принимаются для проставления апостиля. Также нельзя подать на апостилирование свидетельство о браке, если в нем есть отметка о расторжении. В этом случае необходимо получить отдельную справку о заключении брака, которая затем может быть апостилирована.

Срок выполнения услуги составляет пять рабочих дней с момента подачи заявления. Если потребуется дополнительная проверка, этот срок может быть увеличен до 30 рабочих дней.

На сегодняшний день центры «Мои документы» в Пермском крае предоставляют более 1,7 тыс. услуг. В 2025 году их перечень расширился на 342 наименования.

