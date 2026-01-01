Музей «Уралкалия» в Прикамье вошёл в топ-30 лучших в стране Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПАО «Уралкалий»

Музейно-выставочный центр ПАО «Уралкалий» вошёл в топ-30 корпоративных музеев России, заняв 7-е место в четвертом рейтинге Национальной премии «Корпоративный музей».

В состав рейтинга вошли 30 музеев из 240 участников всех конкурсов семи сезонов. По сравнению с прошлым годом музей компании поднялся вверх на одну позицию. Рейтинг составлен по результатам работы музеев за 2018—2025 годы на основе общих показателей: призовых мест и активного участия в премии.

Музеи «Уралкалия» в Березниках и Соликамске не просто хранят историю компании и Верхнекамского месторождения солей, но и активно реализуют ключевые образовательные, культурные и социальные задачи.

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:

— «Музейно-выставочный центр «Уралкалия» ежегодно демонстрирует высокий уровень экспозиций и образовательных программ. Профессиональное признание подтверждает нашу приверженность сохранению и популяризации истории компании, а также вдохновляет продолжать делиться нашим наследием с будущими поколениями. Мы благодарим организаторов конкурса за высокую оценку нашего вклада в развитие корпоративной культуры».

