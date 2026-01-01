За сутки в Пермском крае потушили 13 пожаров Один человек погиб Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

За сутки 20 января в Пермском крае было ликвидировано 13 возгораний. Среди них: четыре пожара в Перми, два — в Краснокамском муниципальном округе, по одному пожару в Березниковском, Соликамском, Б. Сосновском, Нытвенском, Октябрьском, Бардымском и Добрянском муниципальных округах. В результате этих происшествий есть погибший и пострадавшие, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пожар с гибелью человека случился в п. Ласьва: 20 января в 5:52 поступило сообщение о возгорании в жилом доме на ул. Заречной. На место происшествия оперативно выехали 20 пожарных и пять единиц техники. По прибытии первого подразделения было установлено, что горит частный жилой дом и прилегающие хозяйственные постройки. Пожар был локализован в 6:24, а полностью потушен в 6:34. Общая площадь возгорания составила 43 кв. м.

Имеются погибший и травмированный.

