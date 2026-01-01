В рейтинг работодателей России вошли 27 компаний из Пермского края Регион занял место в топ-15 по числу финалистов Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

Онлайн-платформа для поиска работы hh.ru обнародовала результаты Рейтинга работодателей России за 2025 год. В список вошли почти 1,8 тыс. компаний из 41 отрасли и 69 регионов страны. Голосование соискателей за компании собрало почти 693 тыс. голосов, что на 7 тыс. больше, чем в прошлом году. В Рейтинг вошли 27 компаний (+3 за год) из Пермского края, что позволило региону занять место в топ-15 по числу финалистов.

Тройка лидеров в категории крупнейших компаний (более 5000 сотрудников) осталась неизменной: Альфа-Банк, ВТБ и X5 Group. В топ-10 также вошли СИБУР, Аэрофлот, Яндекс, Ozon, МегаФон, «Пятёрочка» и Mars. Из Пермского края в этой категории представлен только «Уралкалий», занявший 105 место.

В категории крупных компаний (от 1001 до 5000 сотрудников) первое место занял СберМаркетинг. Из Пермского края в число финалистов вошли: VERRA — 90 место, «Прикамский картон» — 218 место, «Камский кабель» — 259 место, «Алендвик» — 355 место, Пермэнергосбыт — 414 место.

Прикамские финалисты в категории средних компаний (от 251 до 1000 сотрудников): «Пермские насосы» (48 место), Корпорация ПСС (151), «Линия 7» (306), «Агропроф» (450), PARMA technologies group (456), «Гриндата» (489), сеть зоомагазинов «Мир хвостатых» (564).

Среди небольших компаний (от 101 до 250 сотрудников) из Пермского края в этом списке представлены: Химпром (9 место), «Центр Стоматологии «32 Практика» (212), Образовательный центр «Каменный город» (240), «Умная логистика» (263), Prof-IT (293), Транспортная компания ASG (413), ИМПОРТСЕРВИС (419), Skyori (453), ИНКОР (476), Ujin (494), Эрготек (495), Ресан (ReSan) (502), «Чудо Пекарня» (538), Строительная группа «Ракета» (553).

