Пловцы Пермского края подвели спортивные итоги 2025 года

Фото: Владимир Горшков

Федерация плавания Пермского края отчиталась о результатах спортсменов региона на соревнованиях 2025 года. Ведущие пловцы Прикамья на окружных, всероссийских и международных стартах завоевали 68 медалей: 26 золотых, 27 серебряных, 15 бронзовых.

В рамках благотворительной программы «Уралхим» — спорту» филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» поддерживает развитие плавания в Пермском крае. Благодаря этой помощи спортсмены региона успешно выступают на соревнованиях разных уровней.

В 2025 году 13 медалей в копилку сборной Пермского края принесла мастер спорта Кира Манохина (СК «Олимпия-Пермь», тренер Андрей Орехов). Например, в составе сборной России она завоевала две серебряных медали на Первенстве мира среди юниоров в Румынии, а также серебряную медаль на Первенстве Европы среди юниоров в Словакии.

Мастер спорта международного класса Екатерина Сорокина (СК «Дельфин», г. Краснокамск, тренер Лидия Бирюкова) в 2025 году завоевала на внешних соревнованиях 10 медалей. Среди них золото и серебро на дистанциях 5 км и 10 км Кубка России по плаванию на открытой воде в с. Засечное Пензенской области.

Благодаря успешным выступлениям кандидатами в сборную России по плаванию стали семь спортсменов Пермского края. Это мастер спорта международного класса Екатерина Сорокина, мастера спорта Руслан Садыков и Ксения Максимова, кандидат в мастера спорта Семен Демидов («Дельфин», Краснокамск, тренер Лидия Бирюкова), мастер спорта Кира Манохина («ОлимпияПермь», тренер Андрей Орехов), мастер спорта Анна Салихова («СШОР Кировского района», Пермь, тренер Любовь Чикаренко), кандидат в мастера спорта Роман Бурков, («Чернушинская СШ», Чернушка, тренер Марина Игошева), мастер спорта Глеб Буслаев («Кристалл», Березники, тренер Елена Колпакова).

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим», президент ОО «Федерация плавания Пермского края»:

— «Ещё одним важным итогом 2025 года стало продление виду спорта «плавание» статуса базового в Пермском крае до 2030 года. Это означает, что у пловцов, которые тренируются в спортивных школах региона, будут все возможности для развития своего спортивного таланта и выступлений на соревнованиях всех уровней, включая международные. Рост числа пермских спортсменов на внешних стартах — цель нашей работы на ближайшие четыре года».

В 2025 году Федерация плавания Пермского края при поддержке Министерства физической культуры и спорта региона, а также «Уралхима» организовала два региональных чемпионата и три первенства. Следующие региональные старты — Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию — запланированы на 10-12 февраля 2026 года. Они пройдут в бассейне «ОлимпияПермь».

