Жители Прикамья делятся в соцсетях фотографиями северного сияния
Природное явление было доступно для наблюдения во многих российских регионах
На территории Пермского края в ряде населённых пунктов и районов местные жители 20 и 21 января стали свидетелями северного сияния. Фотографии ночного неба, расцвеченного зелеными, розовыми и фиолетовыми оттенками, заполонили социальные сети.
Своими снимками поделились жители Березников, Соликамска, Октябрьского, а также Еловского, Кочевского и Косинского округов.
В Перми в ночь на среду был снегопад, что не дало возможность наблюдать за полярным сиянием.
Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН рассказали, что причиной явления стала мощная вспышка на Солнце, вызвавшая геомагнитные возмущения. А ночь перед этим над российской территорией и европейской частью континента наблюдалось одно из самых впечатляющих полярных сияний за последние два десятилетия. Прогнозировалось, что в ночь на 21 января это явление может повториться, хотя и с меньшей интенсивностью.
