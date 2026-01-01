Жители Прикамья делятся в соцсетях фотографиями северного сияния Природное явление было доступно для наблюдения во многих российских регионах Поделиться Твитнуть

Фото: Парма-Новости / Василий Зотеев

На территории Пермского края в ряде населённых пунктов и районов местные жители 20 и 21 января стали свидетелями северного сияния. Фотографии ночного неба, расцвеченного зелеными, розовыми и фиолетовыми оттенками, заполонили социальные сети.

Своими снимками поделились жители Березников, Соликамска, Октябрьского, а также Еловского, Кочевского и Косинского округов.

Фото: паблик "ЧП, ИП и ТП (Березники)" ВКонтакте

В Перми в ночь на среду был снегопад, что не дало возможность наблюдать за полярным сиянием.

Фото vk.com/elovoperm

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН рассказали, что причиной явления стала мощная вспышка на Солнце, вызвавшая геомагнитные возмущения. А ночь перед этим над российской территорией и европейской частью континента наблюдалось одно из самых впечатляющих полярных сияний за последние два десятилетия. Прогнозировалось, что в ночь на 21 января это явление может повториться, хотя и с меньшей интенсивностью.

