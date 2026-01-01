Пермская станция скорой помощи сообщила о смерти 48-летнего фельдшера Поделиться Твитнуть

фото предоставлено станцией сокрой помощи Перми

После длительной болезни 19 января ушла из жизни фельдшер Пермской станции скорой помощи Оксана Соколова. Ей было всего 48 лет. Об этом сообщили на станции. Коллеги выразили соболезнования родным и близким.

Оксана Соколова родилась в Кунгуре, в 20 лет окончила Кудымкарское медицинское училище. По окончании учебы работала заведующей фельдшерско-акушерским пунктом в Верещагинской районной больнице. Затем трудилась фельдшером подросткового кабинета в Юрлинской ЦРБ, акушеркой в гинекологическом отделении и медсестрой в терапевтическом отделении.

С 2003 года Оксана Павловна работала на станции скорой медицинской помощи Перми. В течение семи лет была членом выездной специализированной бригады неврологического профиля. С 2014 года занимала должность в оперативном отделе, принимая вызовы от населения и направляя их выездным бригадам. Общий стаж её работы в медицинской сфере составляет почти 26 лет.

Церемония прощания состоится 22 января в 11:00 в церкви св. Князя Владимира (Пермь, ул. Кировоградская, 194).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.