Общественную палату Пермского края может возглавить Денис Гатаулин Его кандидатуру одобрили на федеральном уровне

Денис Гатаулин / фото: Максим Кимерлинг

«Коммерсантъ»

В начале февраля состоится первое заседание обновленного состава Общественной палаты Пермского края (ОППК), где будет рассмотрен вопрос выбора нового председателя. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», на этот пост претендует Денис Гатаулин, руководитель АНО «Спортивный клуб айкидо «Династия» и АНО «Центр поддержки социальных инициатив «Отцы и дети». Его кандидатуру одобрили на федеральном уровне.

Денис Гатаулин имеет опыт работы в Общественной палате: в шестом составе он был председателем комиссии по развитию институтов гражданского общества и заместителем председателя комиссии по здравоохранению, социальной защите и физкультуре. Сейчас он воздерживается от комментариев о своем выдвижении, но подчеркнул готовность продолжать активную деятельность в ОППК, независимо от того, кто займёт пост председателя.

В середине декабря завершился процесс формирования седьмого состава Общественной палаты, в который вошли 36 человек: 12 назначает губернатор, 12 — заксобрание, еще 12 — общественные объединения региона. Почти половина состава обновилась: 19 человек сохранили свои места, покинули палату Лилия Ширяева, которая ранее занимала пост председателя, Надежда Беляева, Надежда Агишева, Вячеслав Белов, Зоя Галайда и Ямур Гильмутдинов.

