Пермские власти планируют увеличить сумму выплат многодетным взамен предоставления земельного участка Решение примут на ближайшей пленарке гордумы

Константин Долгановский

Власти Перми рассматривают возможность увеличить финансовую поддержку многодетных семей, заменившую предоставление земли. Этот вопрос депутаты гордумы обсудили на заседании комитета по социальной политике, где было рассмотрено предложение увеличить размер единоразового денежного возмещения таким семьям. Сумму компенсации планируется увеличить с 250 до 350 тыс. руб.

Ранее депутаты уже выступали с инициативой пересмотра суммы и предлагали предусмотреть увеличение расходов городского бюджета на эти цели: дополнительно 60 млн руб. в 2026 году и по 80 млн руб. ежегодно в последующие два года.

Во время обсуждения депутатов заинтересовали предпочтения многодетных семей относительно формы помощи — земельные или денежные средства. Начальник отдела социальной политики администрации Перми Юлия Овсянникова сообщила, что сейчас около 7 тыс. семей стоят в очереди на получение земли, однако почти треть из них выбрали именно денежную компенсацию. По данным статистики, полученные средства используются примерно поровну — как на приобретение недвижимости, так и на оплату ипотечных кредитов для улучшения жилищных условий, отметила чиновница мэрии.

Комитет одобрил инициативу и рекомендовал включить ее в повестку ближайшего пленарного заседания гордумы 27 января.

