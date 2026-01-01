На трассе в Прикамье погиб пассажир МАЗа
Происшествие случилось под Нытвой
Днём 20 января на автодороге Кострома—Шарья—Киров—Пермь произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.
По предварительным данным, со стороны Нытвы в направлении Перми двигался автомобиль МАЗ, который на 1068 км по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем DAF.
В аварии погиб пассажир МАЗа.
На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции.
В ведомстве призвали водителей соблюдать ПДД, не превышать скорость и учитывать дорожные и метеорологические условия.
