На трассе в Прикамье погиб пассажир МАЗа Происшествие случилось под Нытвой Поделиться Твитнуть

Днём 20 января на автодороге Кострома—Шарья—Киров—Пермь произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.

По предварительным данным, со стороны Нытвы в направлении Перми двигался автомобиль МАЗ, который на 1068 км по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем DAF.

В аварии погиб пассажир МАЗа.

На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции.

В ведомстве призвали водителей соблюдать ПДД, не превышать скорость и учитывать дорожные и метеорологические условия.

