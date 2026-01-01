Пермские медики оказали помощь более 3 тысячам пациентов из Северодонецка Они помогли обеспечить бесперебойную работу больницы Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Бригада врачей из Пермского края за полтора месяца работы оказала медпомощь более чем 3,4 тыс. жителей Северодонецка. Об этом сообщает краевой минздрав.

В состав бригады вошли терапевты, анестезиолог-реаниматолог, травматолог-ортопед, хирург и рентгенолог. В больнице удалось обеспечить бесперебойную работу, в том числе в выходные и праздничные дни.

Более 1650 осмотров провели врачи-терапевты, рентгенолог выполнил более 1,5 тыс. исследований. Травматолог-ортопед провёл 83 операции, хирург оказал помощь 74 пациентам, а анестезиолог-реаниматолог — 157.

Восемь пациентов в тяжёлом состоянии силами пермских врачей были транспортированы и переданы в Луганскую республиканскую больницу.

