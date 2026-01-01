В Перми в пять раз выросло число выданных участков для льготных категорий В 2025 году их предоставили многодетным, участникам СВО и людям с инвалидностью Поделиться Твитнуть

Фото: Эдуард Соснин

В 2025 году в Перми в пять раз выросло число земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, участникам спецоперации и людям с инвалидностью. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр города Эдуард Соснин.

Выделен 431 участок в Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах, а также в посёлках Новые Ляды и Красный Восход. На этих землях уже можно возвести дом или использовать под садоводство. Кроме того, есть техническая возможность подключить электричество и газ.

«В этом году будем продолжать работу в этом направлении. Так, в посёлке Красный Восход и в Индустриальном районе уже запланировали выделить новые участки. Помимо этого, многодетные семьи могут получить единовременную денежную выплату взамен земельного участка», - добавил Эдуард Соснин.

