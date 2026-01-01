Пермские застройщики стали одними из лидеров продажи жилья в 2025 году Общий объём их выручки составил 65,4 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Девелоперская отрасль России завершила 2025 год новым историческим рекордом по выручке и числу проданных квартир. Среди регионов одним из лидеров по росту показателей стала Пермь, где доходы от реализации жилья увеличились почти на треть — на 27,9% по сравнению с прошлым годом.

Общий объём выручки застройщиков Пермского края составил 65,4 млрд руб., что сделало регион вторым после Нижнего Новгорода по темпам прироста. Эти цифры свидетельствуют о растущем интересе жителей региона к покупке собственного жилья и подтверждают устойчивость пермского рынка недвижимости, отмечают эксперты компании «Движение.ру».

Согласно данным исследования, опубликованным в январе 2026 года, положительная динамика сохраняется и в других регионах, однако некоторым крупным городам пришлось столкнуться с падением активности на рынке жилья. Так, несмотря на общероссийский тренд роста, Екатеринбург, Самара, Санкт-Петербург, Краснодар и Красноярск отметили снижение объёмов продаж.

Подводя итоги, эксперты отмечают, что улучшение ситуации связано с рядом факторов, включая стимулирование семейного сегмента рынка путём предоставления выгодных ипотечных предложений и постепенное восстановление экономики после кризиса предыдущих лет. Несмотря на некоторое замедление в отдельных городах, Пермский край уверенно сохраняет высокие темпы развития рынка недвижимости, говорится в исследовании.

