В школах Прикамья работают более 40 тысяч педагогов Большинство учителей — молодые специалисты до 35 лет

Константин Долгановский

На заседании комитета краевого парламента по социальной политике начальник управления общего, дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Пермского края Лариса Калинчикова представила доклад об обеспечении кадрами системы образования региона. Статистикой поделились в телеграм-канале парламента Пермского края.

На сегодняшний день в школах Прикамья работают более 40 тыс. педагогов. При этом 22,8% — это молодые специалисты в возрасте до 35 лет включительно. Доля работающих пенсионеров составляет 17,8%.

Больше всего востребованы педагоги-психологи, логопеды, дефектологи, учителя математики, английского языка, физики и русского языка. Для мотивации студентов по самым дефицитным направлениям — математике, физике, химии, информатике и биологии — введена дополнительная краевая стипендия в 10 тыс. руб.

