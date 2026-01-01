Ушёл из жизни бывший директор школы №91 в Перми Он скончался 19 января Поделиться Твитнуть

Фото: МАОУ "СОШ №91" г. Перми

Бывший директор пермской школы №91, почётный работник общего образования РФ, ветеран педагогического труда Владимир Логутов скоропостижно скончался 19 января. Об этом сообщает группа школы №91 в соцсетях.

«Мы потеряли не просто человека, а мудрого руководителя, наставника, доброго друга и вдохновителя многих поколений наших учеников и педагогов. Его преданность делу образования, забота о каждом ученике и стремление сделать школу местом развития талантов останутся навсегда в сердцах тех, кого он окружал своим вниманием и поддержкой. Светлая память о Владимире Ивановиче сохранится в сердце каждого, кто знал и ценил его! Вечная память!» — указано в сообщении.

Владимир Иванович в глазах коллег остался отзывчивым, внимательным руководителем, который пользовался большим авторитетом в педагогическом коллективе, в родительской среде и в системе образования города.

