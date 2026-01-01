В Перми междугородный автобус попал в аварию с грузовиком У большегруза упал контейнер Поделиться Твитнуть

Днём 20 января случилась авария на ул.Якутская. Автобус №206, следовавший по маршруту «Краснокамск – Пермь», попал в ДТП с двигавшемся впереди грузовиком, который перевозил контейнер. Кадры последствий происшествия распространились в соцсетях

Как выяснилось, Водитель автобуса увидел падающий с грузовика контейнер и попытался избежать столкновения. Для этого он прижался к обочине, а потом затормозил, но авария всё равно произошла: при падении контейнера у автобуса разбилось лобовое стекло, а также сломалось правое зеркало.

Во время аварии водитель и пассажиры не пострадали. Пермяков пересадили на другой автобус.

