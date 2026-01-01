Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Скончался ветеран Пермского балета Валерий Шилков Артист будет похоронен в Москве Поделиться Твитнуть

Пермский академический театр оперы и балета

Пермский театр оперы и балета с прискорбием сообщает, что 16 января ушел из жизни артист балета и хореограф Валерий Викторович Шилков (1949—2026).

Валерий Шилков — из той генерации танцовщиков, которые застали «золотой век Пермского балета»: он работал с Николаем Боярчиковым и исполнил много ролей в его спектаклях.

В 1968 году танцовщик окончил Пермское государственное хореографическое училище, в 1988-м — исторический факультет Пермского государственного университета.

Творческую карьеру он начал в 1968 году в Свердловском театре оперы и балета. С 1975 по 1989 год был артистом Пермского балета. На пермской сцене исполнил партии Голубой птицы в «Спящей красавице», Труффальдино в знаменитой постановке Боярчикова «Слуга двух господ» на музыку Чулаки, Гришки Отрепьева в «Царе Борисе» того же хореографа на музыку Прокофьева, Певца в рок-балете Боярчикова «Орфей и Эвридика», Шута в «Лебедином озере».

В 1989 году Валерий Шилков продолжил работу в Пермском театре оперы и балета в качестве заведующего художественно-постановочной частью по эксплуатации текущего репертуара и по выпуску новых спектаклей. В Пермском балете он служил до 2001 года.

В качестве хореографа-постановщика сотрудничал с Пермским театром драмы, Пермским театром кукол, театром-студией «Арлекин» и с цирком.

По решению семьи захоронение пройдёт в Москве.

