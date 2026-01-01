Скончалась отправлявшая гуманитарные грузы на СВО волонтёр Елена Сушинцева из Перми Поделиться Твитнуть

фото из личных соцсетей Елены Сушинцевой

В Перми скончалась Елена Сушинцева — волонтёр, неоднократно отправлявшая гуманитарные грузы на передовую специальной военной операции. Об этом пишет perm.aif.ru со ссылкой на Ассоциацию ветеранов СВО Пермского края.

Согласно информации от сообщества поддержки пермского танкового батальона «Молот», Елена ушла из жизни 18 января в результате продолжительной болезни. В штабе акции «МЫВМЕСТЕ» в Чайковском уточнили, что Сушинцева организовала более 26 гуманитарных конвоев для бойцов на передовой. При этом сама Елена потеряла близких во время спецоперации.

«Многим будет не хватать Лены — волонтера, талантливого организатора и доброго человека», — говорится в телеграм-канале «Молот — наш пермский танковый батальон».

«Хрупкая, но сильная духом женщина, посвятившая себя сбору и отправке гуманитарной помощи в зону спецоперации», — охарактеризовали Елену в волонтёрском сообществе Чайковского.

Церемония прощания с Еленой Сушинцевой состоится 21 января в церкви Усекновения в с. Култаево, похороны пройдут в с. Болгары.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.