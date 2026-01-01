В Перми собственника сети магазинов оштрафовали за продажу конфет с насекомыми Сладости с «сюрпризом» реализовывались в «Монетке» Поделиться Твитнуть

Ленинский районный суд Перми рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении ООО «Элемент-Трейд» по ст. 6.3 ч. 1 КоАП РФ.

В ходе судебного процесса было установлено, что во время инспекции, которую провели сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае, в магазине «Монетка» по ул. Монастырской, 60 были выявлены нарушения санитарных норм. В частности, в зале для торговли обнаружена зараженная вредителями продукция. В емкостях с развесными конфетами были найдены живые и мертвые бабочки-огневки на разных этапах развития, а также следы их жизнедеятельности. Помимо этого, не обеспечивалась регулярная уборка стеллажей, предназначенных для фруктов, овощей и сладостей, а установленные производителем условия хранения пищевой продукции не соблюдались.

Изучив представленные материалы, суд признал вину юридического лица в административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ, то есть в нарушении нормативных актов в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, выразившемся в несоблюдении санитарных правил.

Учитывая, что компания приняла меры по устранению нарушений, проведя дезинфекцию помещения, ей назначили штраф 15 тыс. руб.

Решение суда пока не вступило в силу.

