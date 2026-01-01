Прикамец погасил долг в 0,5 млн рублей на месте после ареста авто у здания приставов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Добрянке должник, на которого было возбуждено 38 исполнительных производств на общую сумму около 500 тыс. руб., полностью рассчитался с кредиторами — сразу после того, как судебные приставы арестовали его автомобиль прямо на парковке у отдела. Об этом пишет «Пятница».

Мужчина задолжал кредитным организациям и не исполнял обязательства по решению суда. Несмотря на уведомления через портал «Госуслуги», он не предпринимал мер к погашению долга. Приставы уже удерживали часть его пенсии, но этого было недостаточно для быстрого погашения задолженности. На принадлежащий ему автомобиль Hyundai был наложен запрет на регистрационные действия, а сама машина находилась в залоге у одного из банков-взыскателей.

Опасаясь изъятия авто, должник всё же приехал на нём в отдел судебных приставов — видимо, надеясь договориться о сохранении минимального уровня обеспечения. Однако после окончания приёма, когда он попытался уехать, сотрудники службы оперативно заблокировали выезд. Судебный пристав по ОУПДС предупредил мужчину об административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности должностных лиц и начал оформлять акт описи и ареста транспортного средства.

Пока шли процессуальные действия, гражданин нашёл необходимую сумму. Прямо на месте он перевёл 500 тыс. руб. на депозитный счёт подразделения через банковское приложение. После распределения средств между взыскателями все исполнительные производства будут окончены в связи с фактическим исполнением.

Автомобиль возвращён владельцу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.