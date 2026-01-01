За год в Перми с безбилетников собрали 48 млн рублей штрафов Рассмотрено почти 22 тысячи нарушений Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

По данным департамента транспорта Перми, в 2025 году с безбилетных пассажиров автобусов и трамваев было собрано около 48,6 млн руб. Эти средства пойдут на развитие транспортной инфраструктуры города, улучшение качества обслуживания пассажиров и увеличение числа маршрутов.

В минувшем году система наказания за безбилетный проезд в транспорте Перми претерпела значительные изменения. Теперь штрафы выносятся непосредственно департаментом транспорта. До конца 2024 года подобные дела рассматривались административными комиссиями районов, но с начала 2025 года эта обязанность была передана единой специализированной структуре внутри департамента транспорта.

По словам чиновников, это позволило значительно повысить эффективность контроля и взыскания.

За год состоялось 249 заседаний, на которых было рассмотрено 21 911 случаев нарушений. Подавляющему большинству — 20 466 человек — пришлось оплатить штраф, ещё 1388 гражданам ограничились предупреждением. Лишь в редких случаях (57 ситуаций) дело закрывалось ввиду отсутствия состава преступления.

После получения полномочий департамент начал активно взаимодействовать с судебными приставами. Это помогло увеличить число взысканных штрафов почти вдвое. Нарушители теперь обязаны выплатить штраф в двойном размере или столкнутся с возможностью административного ареста, если вовремя не оплатят первый штраф.

