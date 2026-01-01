В Перми «дочка» «Мотовилихинских заводов» вернёт торговой компании 345 тысяч евро Организации заключили мировое соглашение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края утвердил мировое соглашение между ООО «Техноинторг» и «Мотовилиха — гражданское машиностроение» («МГМ»), дочерним предприятием «Мотовилихинских заводов». Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

По условиям соглашения, «МГМ» должна выплатить «Техноинторгу» 345,9 тыс. евро. Платежи будут осуществляться в рублях по курсу Центрального банка на 23 декабря 2025 года (1 евро = 92,86 руб.) в четыре этапа: 25 января — 45 тыс. евро; 25 февраля — 100,305 тыс. евро; 25 марта — 100,305 тыс. евро и 15 апреля — 100,306 тыс. евро. При этом «Техноинторг» отказывается от взыскания дополнительных 29 385,52 евро как процентов за использование чужих средств.

ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» было создано в 1996 году, компания занимается производством стали в слитках. Единственным акционером этой компании является АО «Мотовилихинские заводы». В октябре 2023 года было создано ООО «Техноинторг», специализирующееся на оптовой торговле.

