На набережной Перми появились два склона для сноубординга и горных лыж

Олег Антонов

На нижней части набережной Камы в Перми появились два склона для катания, которые будут доступны до конца февраля. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на школу сноуборда «Снежные тренеры». Склоны предназначены для разных уровней подготовки: один для новичков, другой — для тех, кто увлекается джиббингом.

Кататься можно в выходные и праздничные дни с 10:00 до 21:00, а в будни — с 15:00 до 22:00. Дважды в неделю, по вторникам и воскресеньям, здесь будут проводиться бесплатные мастер-классы по сноуборду и горным лыжам, которые организуют инструкторы школы «Снежные тренеры». Также планируются групповые занятия.

