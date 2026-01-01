Цена квадратного метра в новостройках Перми за год выросла на 11,7% Положительная динамика указывает на продолжающийся тренд удорожания первичной недвижимости Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно информации от аналитического сервиса для застройщиков «Объектив.РФ», к середине января 2026 года средняя цена квадратного метра на рынке новостроек Перми составила 170,1 тыс. руб. За год стоимость квадратного метра увеличилась на 11,7% — в январе 2025 года этот показатель был равен 152,3 тыс. руб.

Эксперты отмечают, что на ценообразование значительное влияние оказывает себестоимость строительства, которая стабильно растёт. Это обусловлено увеличением фонда оплаты труда, изменениями в налоговой политике и общим подорожанием строительных материалов.

«На начало 2026 года пермские застройщики пересматривают свои прайсы в сторону увеличения. Частично сократилось количество акционных квартир. Имеются единичные примеры уменьшения размера агентского вознаграждения. Наиболее вероятный сценарий — это продолжение увеличения цен на первичном рынке, тем более что надежды рынка сейчас связаны со снижением ключевой ставки и увеличением доступности приобретения с помощью рыночных ипотечных ставок», — отмечает Алексей Скоробогач, директор аналитического центра «КД-Консалтинг» и эксперт сервиса «Объектив.РФ» в Перми.

По данным на январь 2026 года, общий объём квартир, доступных для покупки на рынке новостроек Перми, превысил 547 тыс. м², что составляет около 10,2 тыс. объектов. Аналитики отмечают положительную динамику на рынке новостроек: объём предложения в квадратных метрах по сравнению с январём 2025 года увеличился на 14,2%.

Эксперты считают, что девелоперы вынуждены продолжать строительство из-за требований проектного финансирования и риска финансовых потерь при простое. Некоторые компании с устойчивым финансовым положением выбирают стратегию полного вывода проектов на рынок, что дополнительно повышает экспозицию на рынке новостроек Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.