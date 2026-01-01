К юбилею Пермского университета создан специальный бренд Его будут использовать в оформлении мероприятий, посвящённых вузу Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПГНИУ

В октябре этого года Пермский университет отметит своё 110-е. По этому случаю вуз подготовил специальный бренд, который планируется использовать для оформления мероприятий, на информационных ресурсах ПГНИУ, в сувенирах и мерче.

Как рассказали в пресс-службе университета, разработчиком символа стала дизайнер Лариса Деменева.

По задумке авторов, новый бренд объединяет несколько значимых университетских смыслов. Основу символа составляет закручивающаяся спираль. Она обозначает цикличность и регулярное обращение к традиции, но в то же время призвана напоминать о постоянном развитии, стремлении к росту и изменениях.

Стиль оформления выбивается из привычного контекста визуальной коммуникации вуза, поскольку исполнен в неформальной манере, но в то же время показывает, что в мировом масштабе Пермский университет ещё молод.

