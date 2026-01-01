В 2025 году в Прикамье заключили свыше 5 тысяч социальных контрактов Поделиться Твитнуть

В минувшем году в Пермском крае было заключено более 5 тыс. социальных контрактов, общая сумма которых превысила 890 млн руб. Из них более 660 млн руб. поступили из федерального бюджета, а 223 млн — из краевого. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Социальный контракт представляет собой инструмент для преодоления малоимущности и реализуется в рамках национального проекта «Семья». Право на его заключение имеют граждане, чей среднедушевой доход упал ниже прожиточного минимума в Пермском крае по причинам, не зависящим от них.

Государственная поддержка предоставляется по нескольким направлениям. В 2025 году более 2,3 тыс. контрактов было заключено для поиска работы, свыше 1,6 тыс. — для осуществления предпринимательской деятельности, около 800 — для ведения личного подсобного хозяйства, а более 380 — для преодоления трудных жизненных ситуаций.

Для заключения соцконтракта на поиск работы необходимо зарегистрироваться в Центре занятости населения как безработный или человек, ищущий работу. Для открытия бизнеса или ведения личного подсобного хозяйства потребуется регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого.

Заявление на получение этой меры поддержки можно подать через отделы социальной защиты, территориальные многофункциональные центры и портал «Госуслуги».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.