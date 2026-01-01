Пермячка выиграла Кубок России по спортивному ориентированию
Мария Кечкина завоевала полный комплект наград
Мария Кечкина из Пермского края стала обладательницей Кубка России по спортивному ориентированию. Соревнования прошли на базе «Искра» в Перми и собрали 100 участников из 24 регионов. Об этом сообщили в минспорта Прикамья.
Мария, заслуженный мастер спорта, завоевала полный комплект наград. Она заняла третье место в спринте, стала серебряным призёром в многодневной гонке и в заключительный день поднялась на высшую ступень пьедестала в самой сложной дисциплине — марафоне.
Татьяна Оборина принесла сборной Пермского края ещё две медали. Она заняла второе место в спринте и третье — в многодневной гонке.
Среди мужчин бронзовые награды завоевал Владислав Киселёв.
