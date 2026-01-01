Пермячка выиграла Кубок России по спортивному ориентированию Мария Кечкина завоевала полный комплект наград Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Мария Кечкина из Пермского края стала обладательницей Кубка России по спортивному ориентированию. Соревнования прошли на базе «Искра» в Перми и собрали 100 участников из 24 регионов. Об этом сообщили в минспорта Прикамья.

Мария, заслуженный мастер спорта, завоевала полный комплект наград. Она заняла третье место в спринте, стала серебряным призёром в многодневной гонке и в заключительный день поднялась на высшую ступень пьедестала в самой сложной дисциплине — марафоне.

Татьяна Оборина принесла сборной Пермского края ещё две медали. Она заняла второе место в спринте и третье — в многодневной гонке.

Среди мужчин бронзовые награды завоевал Владислав Киселёв.

